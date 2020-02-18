Kulisleri hareketlendirecek iddia: Bazı isimler AK Parti'den istifa edip Babacan'ın partisine katılacak

AK Parti'den istifa eden ve parti kurma çalışmalarına başlayan Babacan, Kasım ayında yaptığı açıklamada, yeni partinin merkez tüzel kişiliğini 2019 yılı sonuna kadar kurmayı arzu ettiklerini, teşkilatlanma aşamasının bunun ardından geleceğini söylemişti. Reuters 'a konu hakkında bilgi veren bir isim ise, Mart ayının başında yeni partinin siyasi hayatına başlayacağını dile getirdi.

"LANSMAN HAZIRLIKLARINA BAŞLANDI"

İsmi açıklanmayan kaynak, "Planlanan takvim biraz sarktı ama sorun olduğundan değil, her şey fazla detaylı ele alındığından. Çalışmalar neredeyse tamamlandı. Artık lansman hazırlıklarına başlandı. Kurucular kurulu hemen hemen hazır. Son rötuşlar kaldı" dedi.

"AK PARTİ'DEN İSTİFA EDİP PARTİYE KATILACAKLAR OLACAK"

Babacan'ın genel başkan olacağını kaydeden bir diğer kaynak ise, "Günler içinde parti kuruluşuna dair dilekçe İçişleri Başkanlığı'na verilir. En fazla Mart ayının başı olur" dedi. Aynı isim, AK Parti'den istifa edecek bazı isimlerin partide olacağını ancak birçok yeni yüzün siyasete katılacağını belirtti.

GÜL DE BABACANI DESTEKLEDİ

Karar'a konuşan 11. Cumhurbaşkanı Gül, "Aslında bunu Ali Bey çok dürüst ve samimi bir şekilde kamuoyuna açıkladı. Ben cumhurbaşkanlığından ayrıldıktan sonra aktif siyasetin içinde olmayacağımı söylemiştim. Ben tutarlı olmaya çalışan bir insanım. Dolayısıyla gündelik siyasetin içinde değilim. Ancak yakıcı memleket meseleleri varken tecrübemi kendime saklayacak bir insan da olmam beklenemez. Memleketimin faydasına gördüğüm temel konularda usulüne uygun bir şekilde siyasete katkı sunmak ve görüşlerimi paylaşmak hem hakkım hem de görevim. Ali Bey parti kurma çalışmalarını sürdürürken kamuoyunu gerektiğinde bilgilendiriyor ve benimle de zaman zaman görüşüyor." ifadelerini kullanarak Babacan'a desteğini açıkladı.