Reuters, Barış Pınarı Harekatı'nı dünyaya bu fotoğraflarla duyurdu

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin çarşamba günü hava operasyonuyla başlattığı Suriye'nin kuzeyine yönelik Barış Pınarı Harekatı'nı Reuters dünyaya çektiği özel fotoğraflarla duyurdu.

HEDEFLER ATEŞ ALTINDA

Fırat'ın doğusunu terörden arındırmak için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı sürüyor. Harekatın 4'üncü gününde de sınırın diğer tarafındaki hedefler havadan ve karadan ateş altına alındı.

4 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Terör örügütü PKK-PYD'nin saldırılarında şu ana kadar 4 asker şehit oldu, 3 asker yaralandı. Teröristlerin sınırın Türkiye tarafındaki sivillere yönelik havanlı saldırılarında ise toplam 11 sivil şehit oldu, 108 kişi yaralandı.

Ayrıca, PKK/PYD'li teröristler bölgede harekatı takip eden gazetecilere dün ve bugün ateş açtı. Silahlı saldırılarda 2 gazeteci hafif şekilde yaralandı. Öte yandan, Milli Savunma Bakanlığı (MSB), harekatla birlikte şimdiye kadar 14 köyün teröristlerden arındırıldığını, 415 teröristin ise etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

DÜNYACA ÜNLÜ AJANSLAR BOMBARDIMANI ANBEAN ABONELERİNE AKTARDI

Operasyonu abonelerine servis etmek için sınır hattına gelen dünyaca ünlü ajanslar ise bombardımanı anbean aktardı.

Reuters'tan Stoyan Nenov, bu sabah Ceylanpınar'ın karşısındaki Rasulayn'da gerçekleşen bombardımanı kadrajına aldı. Rasulayn'daki terör mevzilerinde gerçekleşen patlama sesleri, kilometrelerce uzaklıktan duyuluyor.

İşte Reuters'ın operasyondan dünyaya servis ettiği fotoğraflar: