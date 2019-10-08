Reuters'a konuşan Türk yetkililer hava operasyonunu doğruladı! İşte TSK'nın vurduğu kritik noktalar

Reuters'ta yer alan habere göre; Türkiye, sınır ötesi harekata hazırlık olarak Irak- Suriye sınırındaki ikmal hatlarını vurdu.

Reuters ajansına isim vermeden konuşan iki Türk yetkili, Irak-Suriye sınırının dün gece terör örgütünün bölgeyi sevkıyat yapmak için kullanmaması için havadan vurulduğunu söyledi. Yetkililerden biri, "Temel amaçlardan biri, Suriye'deki operasyon başlamadan önce, Irak'la Suriye arasındaki ikmal rotasını kesmekti. Bu şekilde YPG/PKK'nın Suriye'ye geçişi, cephanelik dahil destek aldığı hatlar kapatıldı" dedi.

"TERÖR ÖRGÜTÜNÜN LOJİSTİK DESTEK HATTI KAPATILDI"

Milli Savunma Bakanlığı, Suriye'nin kuzeydoğusuna düzenlenecek operasyon için tüm hazırlıkların tamamlandığını belirtmişti. Reuters'a bilgi veren iki güvenlik yetkilisinden biri, PKK'nın kullandığı geçiş noktalarına atıfta bulunarak, "Irak tarafından Suriye geçiş, lojistik destek imkanı ortadan kaldırılmaya çalışıldı. Tamamen (sınır ötesi operasyona) hazırlık ve altyapı çalışmasıydı" dedi. Aynı yetkili, "Böylece Suriye'ye transit ve mühimmat dahil lojistik destek hattı kapatıldı" dedi.