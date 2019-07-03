03.07.2019 12:23
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Reuters'tan flaş iddia: Döviz alımında kesilen vergi binde 1'den binde 2'ye çıkartılacak

Bireysellerin döviz alımlarında BSMV'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılması, Cumhurbaşkanı'na bunu artırma yetkisi verilmesi planlanıyor. Yani vatandaş döviz satın almak istediği zaman döviz miktarının binde ikisi kadar vergi ödeyecek.

Reuters'ın haberine göre, bireysellerin kambiyo muamelelerinde döviz alımları üzerinden yüzde 0,1 olan BSMV oranının yüzde 0,2'ye çıkarılması, Cumhurbaşkanı'na da bu oranı artırma yetkisi verilmesi planlanıyor.

Bireyseller başta olmak üzere bazı kambiyo işlemlerinden alınan banka ve sigorta muameleleri vergisi (BSMV) Mayıs ayında sıfırdan yüzde 0,1'e yükseltilmişti. Analistler, Mayıs ayında yapılan BSMV düzenlemesinin dolar talebini azaltmanın yanı sıra Hazine'ye gelir sağlanmasının amaçladığını bildirmişti. Reuters'a bilgi veren konu hakkında bilgi sahibi kaynaklar, çalışmanın tamamlandığını, içinde ihtiyat akçesi de olan teklife eklenerek TBMM'ye sevk edilmesinin öngörüldüğünü bildirdi.

CUMHURBAŞKANI'NA ARTIRMA YETKİSİ

Bir kaynak, "Döviz işlemlerinde BSMV'nin binde 1'den binde 2'ye çıkarılmasına dair bir karar var ve bu düzenlemenin yaz tatiline girecek TBMM kapanmadan gönderilecek teklifte yer alacak. Bu yönde bir karar var. Cumhurbaşkanı'na bu oranı artırma yetkisi de düzenlemede yer alacak" dedi.

Kaynak, teklifte yer alması planlanan ultra lüks konuta daha fazla vergi, gelir vergisi üst diliminde düzenleme gibi adımların Ekim'de TBMM'ye gönderileceğini ancak planlanan düzenlemenin teklifte yer almasının öngörüldüğünü belirtti.

"10 KATINA KADAR OLABİLİR"

Aynı kaynak, "Cumhurbaşkanına BSMV'yi artırma yetkisi verilmesi planlanıyor. Bu artırma yetkisi 10 katına kadar olabilir. Nihai karar henüz verilmedi" dedi.

Reuters'tan flaş iddia: Döviz alımında kesilen vergi binde 1'den binde 2'ye çıkartılacak
Ekonomi, Güncel

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