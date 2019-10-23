Revani tarifi En güzel revani tarifleri

Revani tarifi ile mutfakta harikalar yaratmak ister misiniz? Görünümü ve lezzeti ile vazgeçilmez tatlılardan olan revani, revani tatlısı tarifi limonlu, revani pastanın tarifi ve revani tatlısı tarifi haşhaşlı gibi alternatiflerle farklı lezzetlere dönüşüyor. İşte revani tarifi ile yapabileceğiniz özel lezzetler…

REVANİ TARİFİ/ HASHASLİ REVANİ TARİFİ NASİL YAPILIR?

Hashasli revani tarifi nasil yapilir misafir ağırlamaya hazırlananların en çok sorduğu sorulardandır. Revani tatlısının Osmanlı saraylılarının gözde tatlılarından biri olduğu düşünüldüğünde misafir ağırlamada revani tercihini doğru tercih olduğunu göreceksiniz. Revani tatlısı tarifi haşhaşlı yapılışı ile özel bir seçenek sunuyor. İşte revani tatlısı tarifi haşhaşlı tarifi:

Hashasli revani tarifi için gerekli malzemeler:

3 adet yumurta, 1 su bardağı süt, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı un, 1 su bardağı irmik, yarım su bardağı haşhaş,1 paket kabartma tozu, 1 paket vanilya

Şerbeti için: 3 su bardağı su, 2 su bardağı şeker

Üzeri için: 1 çay bardağı süt, 1 paket krem şanti

Haşhaşlı revani tarifi yapılışı:

Şeker ve yumurtayı köpük köpük olana kadar çırparak haşhaşlı revani tarif yapımına başlayın. Sonra sıvı yağ ve sütü ekleyin. Ardından haşhaşı, unu ve irmiği ekleyin. Karıştırınca vanilya ve kabarma tozunu ekleyin. Karışımı yağlanmış fırın tepsisine dökün. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında pişirin.

Şerbeti için suyu ve şekeri kaynatın.Altını kapatıp ilk sıcaklığı geçince soğumuş kekin üzerine dökün. Son olarak da üzerine krem şanti ya da krema sürün ve servis edin. Afiyet olsun.

Revani

REVANİ TARİFİ/ REVANİ TARİFİ İRMİKLİ YAPILIŞI

Şerbetli tatlıların favorisi olan revaniyi irmikli tarifle de yapabilirsiniz. İşte revani tarifi irmikli yapılışı:

İrmikli revani tarifi için gerekli malzemeler:

3 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı şeker, 1 su bardağı irmik, 1 paket vanilya, 1 su bardağı un, 1 paket kabartma tozu

Şerbeti için: Yarım limonun suyu, 3 su bardağı su, 3 su bardağı seker

İrmikli revani tarifi yapılışı:

Öncelikle tatlının şerbetini yapmaya başlayın. Şerbet kaynayınca içine yarım limonun suyunu ekleyin. 1-2 dk daha kaynatıp şerbeti ocaktan indirin.

Tatlının kekini yapmak için şekeri ve yumurtayı çırpın. İki malzeme köpük köpük olana kadar çırpın. Üzerine irmiği, yoğurdu ve yağı ekleyin.Daha sonra da un, vanilya ve kabartma tozunu ekleyip çırpmaya devam edin.Fırın tepsisini yağlayıp kek hamurunu tepsiye dökün. Önceden 170 derece ısıtılmış fırında yarım sat kızarana kadar pişirin. Keki fırından çıkarınca dilimleyin ve soğumuş şerbeti kekin üzerinde gezdirin. Daha sonra revaniyi istediğiniz gibi süsleyip servis edin. Afiyet olsun.

REVANİ TARİFİ/ KLASİK REVANİ TATLISI TARİFİ VE MALZEMELERİ

Revani tatlısı tarifi ve malzemeleri kullanılarak leziz bir tatlı hazırlayabilirsiniz. Her evde bulunan malzemelerle yapılan Revani tatlısı tarifi ve malzemeleri ile kolay bir tariftir. İşte klasik revani tatlısı tarifi…

Klasik revani tatlısı tarifi ve malzemeleri:

4 yumurta, 1 su bardağı yoğurt, 1 su bardağı şeker, 1 çay bardağı sıvı yağ, 1 su bardağı irmik, 1 su bardağı un, 1 vanilya, 1 tatlı kaşığı limon kabuğu rendesi, 1 kabartma tozu,

Şerbeti için: 3 su bardağı su, 3 su bardağı şeker,birkaç damla limon suyu

Klasik revani tatlısı yapılışı:



Klasik revani tarifi yapılışına şerbetini hazırlayarak başlayın. Su ve şekeri kaynatın. Kaynayınca altını kısıp 15-20 dk daha kaynatın.Altını kapatmaya yakın zamanda içine birkaç damla limon sıkın. Ve şerbeti ılımaya bırakın.

Bir kasede şekeri ve yumurtayı karıştırın.Sıvı yağı ve yoğurdu da ekleyip çırpmaya devam edin. Ardından irmik, kabartma tozu, vanilya ve limon rendesini de ekleyip iyice çırpın. Borcamı yağlayın ve karışımı içine dökün. Keki önceden 180 derece ısıtılmış fırında kızarana kadar pişirin.Keki fırından çıkarıp üzerine şerbeti gezdirin. 1-2 sat bekletip revaniyi buzdolabına koyun. Üzerini Antep fıstığı ile süsleyerek servis edebilirsiniz. Afiyet olsun.

Revani

REVANİ TARİFİ/ REVANİ PASTA TARİFİ

Revan tarifini klasik formun dışında yapmak isteyenler revani pasta tarifi seçeneğini değerlendirebilir. Revani pastası tarif ile özel bir ikram tatlısına sahip olacaksınız. İsterseniz revani pasta tarifi limonlu şekilde de yapılabilir. İşte revani pasta tarifi…

Revani pasta tarifi için gerekli malzemeler:

4 yumurta, 1 bardak sıvı yağ, yarım su bardağı şeker, 1 bardak yoğurt 1 bardak irmik, 3/4 bardak un, 3 yemek kaşığı kakao, kabartma tozu, vanilya

Kreması için: 1 yumurta, 2 yemek kaşığı nişasta,2 yemek kaşığı un 3 bardak süt Vanilya

Revani pasta tarifi yapılışı:

Öncelikle şerbeti hazırlamaya başlayın. Su ve şekeri tencereye alıp kaynamaya bırakın.Bir yandan da keki hazırlayın. Yumurtaları çırpın. Yoğurdu ve yağı içine ekleyip çırpmaya devam edin. Daha sonra kuru malzemeleri eleyip karışıma ekleyin. Elde ettiğiniz karışımı yağlı kağıt serili fırın tepsisine dökün.Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık yarım saat pişirin. Şerbeti de ocaktan alıp soğumaya bırakın.

Krema içintüm malzemeleri bir kasede güzelce karıştırın. Sonra muhallebi kıvamına gelene kadar karıştırın.Pişen keki fırından çıkarın Biraz bekletip ikiye bölün. Alt katına biraz şerbet dökün. Üzerine de krema döküp üst katı üzerine kapatın. Şerbetini çekince buzdolabında dinlenmeye bırakın. Afiyet olsun.

İKRAMLARIN VAZGEÇİLMEZİ REVANİ

Revani tarifi ile nefis tatlılar hazırlayabilir, haşhaşlı revani, irmikli revani, revani pastası ve klasik revani tarifi gibi seçeneklerle özel lezzetler hazırlayabilir; ikram edebilirsiniz.