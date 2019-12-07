Haberler » Güncel » 'Rexo' ile aramada kamyonette 45 kilo eroin ele geçirildi - Haber

'Rexo' ile aramada kamyonette 45 kilo eroin ele geçirildi

VAN'ın Tuşba ilçesinde, polisin park halindeki bir kamyonette yaptığı aramada 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi.

07.12.2019 11:23 | Son Güncelleme: 07.12.2019 11:23'Rexo' ile aramada kamyonette 45 kilo eroin ele geçirildi
VAN'ın ilçesinde,  polisin park halindeki bir kamyonette yaptığı aramada 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü, tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tuşba ilçesi Akköprü Mahallesi'nde devriye görevi yaparken park halinde bulunan bir kamyonetten şüphelendi. Narkotik köpeği 'Rexo' ile birlikte arama yapılan kamyonette, valiz içerisinde 88 paket halinde 45 kilo 359 gram eroin ele geçirildi. Gözaltına alınan sürücü C.K., sevk edildiği adliyede 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak/uyuşturucu madde nakletmek' suçundan tutuklandı.


- Van

Narkotik, Tuşba, Van, Güncel

Kaynak: DHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

11:46 Otizmli çocuklar yararına konser - Haber
11:46 ÇATALCA'DA FABRİKA YANGINI (1) - Haber
11:46 Kırsal kalkınmada 84 proje için 113 milyon lira destek - Haber
11:45 Kartal'da 26 katlı binada yangın - Haber
11:40 Topalcık engelli öğrencileri ziyaret etti - Haber
10:58 HDP'li dört belediye başkanı görevden alındı - Haber
10:46 Çatışmada yaralanan askerin söyledikleri duygulandırdı: Parkamı serin ambulans kan olmasın - Haber
10:20 Saadet Partisi'nden, Türk siyasetinde en çok dinlenenler derlemesi - Haber
09:30 Yüksek binalar arasında otlanan eşek ve sıpa görenleri şaşkına çevirdi - Haber
00:25 Ekmeleddin İhsanoğlu'na ait kullanılmayan evde yangın çıktı - Haber
7.12.2019 11:49:35