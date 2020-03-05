Reyhan Cansu başarısını ödülle sonuçlandırdı

Türkiye genelinde engellilerin verdiği oylarla belirlenen 'OnurAkayMedya Yılın Ödülleri'nin 4'üncüsü, dün akşam Kazlıçeşme Kültür Merkezi'nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Geceye iddialı elbisesi ile katılan şarkıcı Reyhan Cansu'nun, söz ve müziği Burak Öksüzoğlu'na ait 'Burası Türkiye' isimli şarkısına 'Yılın En İyi Çıkış Yapan Şarkısı Ödülü' verildi. Mini eteği ile tüm dikkatleri üzerine çeken güzel şarkıcıya ödülünü, KOBİDER Genel Başkanı Nurettin Özgenç verdi. Ödülünü alan Cansu, "Biz bu şarkıda Türkiye'nin en güzel taraflarını vermeye çalıştık. Bu güzel ödülü almaktan şeref duyuyorum ve emeği geçen tüm arkadaşlarımıza teşekkürler ediyorum." dedi.