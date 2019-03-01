TKP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Reyhan Yıldırım Kimdir?

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde TKP Çanakkale Belediye Başkan adayını belirledi. Çanakkale Belediye Başkan adayı Reyhan Yıldırım kimdir?

REYHAN YILDIRIM KİMDİR?

Başkan adayı Yıldırım, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1980'de Üsküdar Kandilli Kız Lisesi'nden, 1984'te İstanbul Teknik Üniversitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İş yaşamı boyunca bilişim sektöründe çalıştı. Emekli olduktan sonra alanında eğitimler vermeyi ve danışmanlık yapmayı sürdürdü. Anadolu Üniversitesi'nde Felsefe Bölümü okudu. Lisans öğreniminin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde felsefe yüksek lisansına başladı.

ÖYKÜ KİTAPLARI BULUNUYOR

İki öykü kitabı bulunan Reyhan Yıldırım, öyküleri ve kuramsal yazıları pek çok edebiyat dergisinde yayımlandı. Haziran 2015'te temelli olarak Çanakkale'ye yerleşti. Çanakkale Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Girişimi'nin önemli isimlerinden olan Yıldırım, sanat ve kültür alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.