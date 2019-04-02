Reyhan Yıldırım Seçim Sonuçları

31 Mart seçimlerinde TKP Çanakkale belediye başkan adayı Reyhan Yıldırım oldu. TKP adayı Reyhan Yıldırım, Çanakkale belediye başkanlığı yarışında yüzde kaç oy aldı? Çanakkale belediyesini hangi aday kazandı? 31 Mart yerel seçimlerine büyük bir özveriyle hazırlanan TKP Çanakkale belediye başkan adayı Reyhan Yıldırım ile ilgili seçim sonuçları ve Çanakkale belediyesi aday yarışı bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

Türkiye, 31 Mart'ta belediye başkanı, belediye meclis üyesi ve muhtarlarını seçmek için sandığa gitti. Partilerin hummalı çalışmaları sonucu sandıklar açıldı ve yerel seçimde adayların aldığı oy oranları belli oldu. Seçime AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti, Vatan Partisi, SP, TKP, BBP, DP, HDP, BTP ve DSP olmak üzere 12 parti katıldı. TKP Çanakkale belediye başkan adayı Reyhan Yıldırım oldu. Seçim sonuçlarının açıklanması ile birlikte Çanakkale belediyesini kim kazandı? sorusu merak konusu oldu. Çanakkale aday yarışı ve Çanakkale seçim sonuçlarını merak ediyorsanız doğru adrestesiniz. İşte detaylar…

Çanakkale Seçim Bilgileri

Çanakkale belediyesi için toplam sandık sayısının 286 olduğu belirlendi.

Çanakkale belediyesi için açılan sandık sayısının ise 286 olduğu da netleşen bilgiler arasında.

Çanakkale belediyesi için katılım oranının ise % 82,91 ile kayıtlara geçtiği görülüyor

Çanakkale toplam seçmen sayısının ise 93.936 olduğu belirlendi.

Çanakkale belediyesi seçimi için oy kullanan toplam seçmen sayısının ise 77.881 adet olduğu da yine netlik kazanan bilgiler olarak karşımıza çıkıyor.

TKP Çanakkale Belediye Başkan Adayı Reyhan Yıldırım Oy Oranları ve Seçim Sonuçları

31 Mart yerel seçimlerinde TKP Çanakkale belediye başkan adayı olarak gösterilen Reyhan Yıldırım, Çanakkale yarışında % 0,34 oranında aldığı oy ile 7'nci oldu. Reyhan Yıldırım toplamda 262 adet oy sayısına ulaştı.

Reyhan Yıldırım Kimdir?

Yıldırım, 1964 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. 1980'de Usküdar Kandilli Kız Lisesi'nden, 1984'te İstanbul Teknik Universitesi Metalürji ve Malzeme Mühendisliği Bölümünden mezun oldu. İş yaşamı boyunca bilişim sektöründe çalıştı. Emekli olduktan sonra alanında eğitimler vermeyi ve danışmanlık yapmayı sürdürdü. Anadolu Universitesi'nde Felsefe Bölümü okudu. Lisans öğreniminin ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Universitesi'nde felsefe yüksek lisansına başladı.İki öykü kitabı bulunan Reyhan Yıldırım, öyküleri ve kuramsal yazıları pek çok edebiyat dergisinde yayımlandı. Haziran 2015'te temelli olarak Çanakkale'ye yerleşti. Çanakkale Nâzım Hikmet Kültür Merkezi Girişimi'nin önemli isimlerinden olan Yıldırım, sanat ve kültür alanındaki faaliyetlerini sürdürüyor.

TKP Çanakkale belediyesi için yarışa giren diğer adayların da aldığı oy oranlarını detaylı olarak incelemek istiyorsanız tıklayınız.