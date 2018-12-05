Reyhanlı BM'den İdlib'e, 29 Tır İnsani Yardım

BM
'den İdlib
'e, 29 TIR insani yardım Birleşmiş Milletler
'in (BM) Suriye
'nin İdlib kentine insani yardımları devam ediyor. Reyhanlı
'daki lojistik merkezinden yüklenen 29 TIR, İlçe Jandarma
Trafik ekipleri ile BM araçlarının eşliğinde Hatay
'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü
Gümrük Kapısı'na geldi. Buradaki işlemlerin ardından İdlib kentine hareket etti. TIR'lardaki insani yardımların İdlib ve kırsalındaki sivillere dağıtılacağı belirtildi.
Haber: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA
)-
(Tür: Yurt)
Suriye,Birleşmiş Milletler,İdlib
05 Aralık 2018 Çarşamba 14:37