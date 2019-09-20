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Reyhanlı'da 10 bin ecstasy hap ele geçirildi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir eve yapılan baskında 10 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.

20.09.2019 17:36Reyhanlı'da 10 bin ecstasy hap ele geçirildi
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde, Emniyet Müdürlüğü ekiplerince bir eve  yapılan baskında 10 bin ecstasy uyuşturucu hap ele geçirildi, olayla ilgili Suriye uyruklu 2 kişi tutuklandı.
Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ve uyarıcı madde imalatı ve ticaretine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında, belirlenen bir adrese baskın yapıldı. Evde yapılan aramada piyasaya sürülmek üzere hazırlanan 10 bin ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili  Suriye uyruklu M.J. ve M.C. gözaltına alındı. Şüpheliler ifadelerinin ardından sevk edildikleri nöbetçi mahkemece tutuklandı.



Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı, Suriye, Güncel

Kaynak: DHA

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