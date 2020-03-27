Reyhanlı'da, 4 kilo 350 gram takoz esrar ele geçirildi

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde 4 kilo 350 gram takoz esrar ile birlikte yakalanan motosiklet sürücüsü Suriye uyruklu M.D., gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekipleri, hareket halindeki bir motosikletin direksiyonuna asılı siyah bir poşet gördü. Durumdan şüphelenen ekipler motosiklet sürücüsünün durmasını istedi. Kaçmaya çalışan sürücü ekiplerce yakalandı. Sürücünün yapılan kimlik sorgulamasında Suriye uyruklu M.D. olduğu tespit edildi. Motosikletin direksiyonundaki siyah poşette yapılan kontrolde 24 paket halinde 4 kilo 350 gram takoz esrar bulundu. Olayla ilgili gözaltına alınan M.D.'nin sorgusu sürüyor.

Kaynak: DHA