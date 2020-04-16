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Reyhanlı?da 8 bin 400 adet maske dağıtıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde protokol üyeleri, belediye binası önündeki stantta ve semt pazarında esnaf ve halka 8 bin 400 adet maske dağıttı.

16.04.2020 17:41 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:41
Reyhanlı?da 8 bin 400 adet maske dağıtıldı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde protokol üyeleri, belediye binası önündeki stantta ve semt  pazarında esnaf ve halka 8 bin 400 adet maske dağıttı.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir, Kaymakam Ali Candan, Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu ile meclis üyeleri,  Emniyet Müdürü Hayri Şahin ve İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Abbas Çelik, belediye binası önünde kurulan stantta vatandaşlara maske dağıttı. Protokol daha sonra da Yeni Mahalle'de kurulan semt pazarına geçerek burada da esnaf ve vatandaşlara maske verdi.

AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Şanverdi, semt pazarında maske dağıtımı gerçekleştirdiklerini söyleyerek, 'Amacımız, koronavirüsüne karşı halkımızın maske kullanımını sağlamak, halkımızı bilinçlendirmektir. Öncelikli hedefimiz halkımızın sağlığıdır. Maske dağıtımı yaparak çeşitli uyarılarda da bulunduk' dedi.

CHP Hatay Milletvekili İsmet Tokdemir ise, Reyhanlı'da vatandaşların koronavirüs ile mücadele de duyarlı davrandıklarını belirterek, 'Vatandaşlarımıza sosyal mesafeye uymaları konusunda uyarılarda bulunduk, milletçe el ele vererek bu salgından kurtulacağız' diye konuştu.

8 bin 400 adet maskenin dağıtımını gerçekleştirdiklerini söyleyen Kaymakam Ali Candan, maskeleri hem belediye binası önünde kurulan stantta ve hem de semt pazarında dağıttıklarını belirtti. Cansan, "Vatandaşlarımız maske kullanımını ihmal etmesinler, özellikle kapalı ve kalabalık alanlarda alışverişlerinde mutlaka maske kullansınlar. Vatandaşlarımıza maske dağıtırken bir yandan da pazar yerini denetlemiş olduk. Koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler çerçevesinde vatandaşlarımız yakın durmasınlar, sosyal mesafeye dikkat etsinler. Bugün dağıtığımız maskeler dışında yine gelecek, dağıtımını yapacağız. Salgına karşı dikkatli olalım ve kurallara uyalım, hep beraber bu koronavirüs belasından kurtulacağız? dedi.


Kaynak: DHA

Etiketler: Reyhanlı, Hatay, Güncel
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