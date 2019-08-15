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100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar

Hatay'da mezarlıkta bulunan çok sayıda mezar tahrip edildi. Zarar verilen mezarların üzerine "Yakında geleceğiz. Biz İslam devletiyiz" diye yazıların yazılması dikkat çekti.

15.08.2019 13:01
100 mezarı yıkıp üzerlerine

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 100'e yakın mezar taşı, kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce kırıldı. Emniyet, olayla ilgili soruşturma başlattı.

Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlığı ziyaret edenler, çok sayıda mezara ve çevresine zarar verildiğini gördü. Durumun haber verilmesine üzerine olay yerine gelen polis ekipleri mezarlıkta inceleme yaptı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Yapılan incelemede 100 civarında mezarın tahrip edildiği ve bazılarının üzerine de çeşitli yazılar yazıldığı belirlendi. Olayı terör örgütü DEAŞ gerçekleştirmiş gibi dursa da bu tehlikeli provokasyonu kimin yaptığı bilinmiyor. Ekipler olayı gerçekleştiren kişi ya da kişilerin yakalanması için çalışma başlattı.

Olay yerinden görüntüler;


Reyhanlı, Gültepe, Hatay, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR (52)
VATO: Bunu yapanlar kesin Adanalıdır.
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MERMERCİLERE DİKKAT: Bunu yapanlar mezar taşı yapanlardır. En yakından başlayacaksın sorgulamaya. Hedef şaşırtmak için yazı yazmışlar. Mezar sahipleri en uzaktaki mermercilere gidin.
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MERTİK: Bu bir kışkırtma benim tahminim halkı Suriyeli kardeşlerimize kışkırtmak için gerçekleştirildi yazilar belliki okumuş tahsilli birine ait Reyhanli şivesi GELECEZ yazmiş kafatasçılar yapmiş olabilir
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1 3
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MESUT: yakında gelecez deyince suriyeli midir diye düşündüm sahii geldi mi onlar bayramlaşmaya gitmişlerdi. . .
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4 0
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AHMET: Aha bir islam anlayisi daha ya kardesim,baskasinin mezarina dahi saygi duymayan bir islam anlayisindan kime ne fayda gelir,islam dünyaya hos görü ile yayildi,herkez dinine baskasina,dogaya ve diger canlilara zarar vermeden yasaya bilmeli,kendi inancina yasayabilirsin ama dayatamazsin,biri sakal sarik sarmiyorsa o ona ilgilendirir
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TİM0135: Toplumu yönetenler sayesinde toplum mezhepçi,kindar oldu,düşman oldu karpuz gibi bölündü!!!
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İLK ÖNCE ÜLKEMİZİN GEÇMİŞİNİ BİL: TİMO135 booş booş yorum yazma bu pisliği yapanlar terör örgütü yandaşları çıkarsa o zaman ben size sorarım kim mezhepçi kim kindar oldu diye AHMAK 70 yıllarında faşist ile komünist diye 80 yıllar sağ ile sol diye 90 yıllarda laik dindar diye toplumu kim karpuz gibi ikiye böldü bak daha 50 ile 60 yılları yazmıyorum bile Dünyanın neresine gidersen git görüş farklılıkları illaki vardır hatta Süper güç Amerika, da taaa 12 Nisan 1861 – 9 Nisan 1865 arasında KARPUZ gibi ikiye ayrılmıştı Kuzey ve Güney
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9 2
AŞIK: HADİ ORDAN KİMİ KANDIRIYORSUN SENZATEN AMACİN BÖLMEK AMA MİLLET BU OYUNA GELMEDİ GELMEYECEK
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2 1
MUHAHAHEY: Sankı eskıden cok bıtlıktık,sacma sacma konusmayın.dındar ınsanlara uzaylı muamelesı yapılıodu dıom herkes dıokı benım haberım yok vallaha.ımam hatıplet kapandı,basortulu ınsanların cafeye gırenıne yaratık gıbı bakılıodu,devlet daıresınde basortu yasak,askerıyede namaz yasak,unıtversıteye alınmazlar,namaz kolar dıye devlet memeuru olamaz. Ozmn bolunmedıkdr sımdımı bolunuyoz. O karpuz sızsıznız bolunmeye yer arıyosunuzdur
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ZAZAKİ: Mezar taşlarına zarar vererek devlet kuracak akılsızlar sürüsü. . Nereden bulurlar bu ''ot'' ları bilmem. .
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