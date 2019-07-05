05.07.2019 13:46
Haberler» Güncel» Haber

Reyhanlı'da bir araçta patlama 2 ölü-2

Reyhanlı

Kaynak: DHA
Güncel

Son Dakika Haberleri
14:40   Çanakkale'de 93 düzensiz göçmen yakalandı
14:40   Osmaniye'de FETÖ/PDY operasyonu
14:39   Lokantaya gelen müşterilerin banka kartlarını kopyalamışlar
14:39   TOKAT Balkondan düşüp ölen Poyraz, küçük tabutla uğurlandı
14:39   Sivas'ta, 2 bin Mehmetçik yemin etti
14:39   SİİRT Pervari'de, zırhlı aracın geçişi sırasında patlama 2 asker yaralı
14:39   Hatay Reyhanlı'da bir araçta patlama 2 ölü-3