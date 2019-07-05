05.07.2019 16:38
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Reyhanlı'da bir araçta patlama 2 ölü-5
Kaynak: DHA
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Camide futbol oynayan çocuklara sosyal medya tepki yağdı
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