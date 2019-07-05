Reyhanlı'da bomba yüklü otomobil infilak etti: 3 Suriyeli öldü (6)- Yeniden

'Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 Suriyeliden 2'si öldü, 1'i yaralı' başlıklı haberimizi, yaralı Suriyelinin de hastanede ölmesi nedeniyle yeniden servis ediyoruz.

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Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), - HATAY'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da, seyir halindeki otomobilde patlama meydana geldi,. Suriye'den gelen ve geçici Türk plakası takılı olduğu belirlenen otomobildeki el yapımı patlayıcının infilak etmesiyle, araçtaki 3 Suriyeli öldü. Otomobildekilerin, olayın meydana geldiği noktaya 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazı kılan cemaatin çıkışı sırasında bombayı patlatmayı amaçladıkları öne sürüldü. Ancak bombanın daha önce patlamasının, olası bir katliamı önlediği belirtildi.

Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nde bugün saat 13.00 sıralarında, Suriyelilere ait olduğu belirlenen 31 ML 278 geçici plakalı otomobilde patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamayla birlikte otomobil, alev topuna döndü. Bölgedeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Reyhanlı Kaymakamlığı'na 1 kilometre, Fatih Sultan Mehmet Camii'ne ise 50 metre uzaklıkta meydana gelen patlamada, otomobilde bulunan Suriyeli 3 kişi patlamanın şiddetiyle çevreye savruldu.

Polis ekipleri, caddeyi giriş çıkışlara kapatıp, çevrede toplanan vatandaşları da bölgeden uzaklaştırdı. Alev alan otomobil itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrollerde, araçtaki Suriyelilerden 2'sinin öldüğü tespit edildi. Ağır yaralanan diğer Suriyeli ise Reyhanlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yapılan ilk müdahalenin ardından da İskenderun Devlet Hastanesi Yanık Merkezi'ne sevk edildi. Vücudunda ağır yanıklar olan şüpheli, saat 17.30 sıralarında yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'nde görevli bomba imha uzmanları tarafından olay yerinde yapılan inceleme de tamamlandı. Hurda yığına dönen otomobil ve çevreye dağılan parçaları, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KİMYASAL RİSKE RASTLANMADI

AFAD ekipleri de bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla inceleme yaptı. Ancak herhangi bir kimyasal risk saptanamadı. Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de çalışmasının tamamlamasının ardından cadde temizlenip, araç trafiğine açıldı.

VALİLİK: TÜM BAĞLANTILARI ARAŞTIRILIYOR

Hatay Valiliği de Reyhanlı'daki patlamaya ilişkin yazılı açıklama yaptı. Patlamanın araçtaki el yapımı patlayıcıdan kaynaklandığı, araçtaki 3 Suriyelinin kimliklerinin saptandığı, tüm bağlantılarının araştırıldığı kaydedildi. Patlamada herhangi bir Türk vatandaşı ile çevrede bir zararın meydana gelmediği vurgulandı.

İKİNCİ BOMBALI ARAÇ ARANIYOR

Bu arada, olayla bağlantı olduğu değerlendirilen ve bomba yüklü olabileceği ifade edilen Suriye plakalı ikinci bir otomobilin de bulunması için çalışma başlatıldı. Polisin ilçedeki geniş güvenlik önlemi de sürüyor.

HEDEFLERİ CUMA NAMAZINDAN ÇIKANLARDI' İDDİASI

Araçtakilerin amacının, olay yerine 50 metre mesafedeki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde Cuma namazı kılan cemaatin çıkış saatinde bombalı eylemi gerçekleştirmek olduğu önü sürüldü. Ancak patlayıcının cemaat cuma namazını kılırken, planlanandan önce infilak ettiği ileri sürüldü.

REYHANLI'DA 2 AYRI PATLAMADA 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye'de en sıcak çatışma ve provokasyonların yapıldığı dönemde Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede 11 Şubat 2013'te Suriye'den getirilerek park edilen bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3'ü çocuk, 18 kişi ölmüş, 24 kişi de yaralanmıştı. Bu olayda 1 ay sonra ilçe merkezinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı aracın patlatılmasıyla meydana gelen terör saldırısının 5'i çocuk, 53 kişi hayatını kaybetmiş, 155 kişi ise yaralanmıştı.

53 kişinin öldüğü bombalı saldırı 10 Ekim 2015'te 103 kişinin öldüğü Ankara saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

