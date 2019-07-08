08.07.2019 21:25
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Reyhanlı'da boya imalathanesinde yangın

Reyhanlı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir boya imalathanesinde yangın çıktı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bir boya imalathanesinde yangın çıktı. İmalathanedeki kimyasallar bomba gibi patlarken, yaralıların olduğu öğrenildi.

Alınan bilgiye göre, Reyhanlı ilçesinde bulunan bir boya imalathanesinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın sırasında imalathanedeki kimyasal maddeler bomba gibi patladı. Patlama sırasında imalathanede bulunan işçilerin yaralandığı öğrenildi.

Olay yerine çok sayıda polisi, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ediyor. - HATAY
Kaynak: İHA
Reyhanlı, Hatay, 3. Sayfa

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