Reyhanlı'da koronavirüse karşı dezenfeksiyon çalışmaları devam ediyor
Belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmaları Temizlik işleri Müdürü Mahmut Tapınç'ın açıklaması HATAY- Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde ekipler, ilçe genelinde cadde ve mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.
26.03.2020 17:56 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:57
Belediye ekiplerinin dezenfeksiyon çalışmalarıTemizlik işleri Müdürü Mahmut Tapınç'ın açıklaması HATAY- Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde ekipler, ilçe genelinde cadde ve mahallelerde dezenfeksiyon çalışması yapıyor.
Kaynak: AA