Haberler» Güncel» Haber

100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıkta bulunan 100'e yakın mezarın tahrip edilmesiyle ilgili yürütülen soruşturmada 6 şüpheli gözaltına alındı.

17.08.2019 12:03
100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesine bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki asri mezarlıkta, 100'e yakın mezar taşı, şüpheliler tarafından kırılmıştı. Olayla ilgili soruşturma başlatan polis ekipleri 6 şüpheliyi gözaltına aldı.

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki mezarlıktaki bulunan çok sayıda mezar 15 Ağustos'ta tahrip edilmişti. Mezarların üzerine terör örgütü DAEŞ'e atıfla "Yakında geleceğiz. Biz İslam devletiyiz" diye yazı yazılmıştı. Emniyet güçleri, konuyla ilgili hemen harekete geçti.

VALİLİK DUYURDU: SORUŞTURMA DEVAM EDİYOR

Hatay Valiliğinin resmi internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Reyhanlı ilçemize bağlı Gültepe Mahallesi'ndeki Asri mezarlıkta 15 Ağustos 2019 günü meydana gelen mezar taşlarının kırılması olayı ile ilgili olarak emniyet güçlerince 6 kişi gözaltına alınmış olup soruşturma devam etmektedir."

Olay yerinden görüntüler;

100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar100 mezarı yıkıp üzerlerine "Yakında geleceğiz" diye yazı yazdılar

100 mezarın yıkılıp üzerine yazı yazılmasıyla ilgili 6 şüpheli gözaltına alındı

Reyhanlı, Gültepe, Hatay, 3. Sayfa, Güncel

Kaynak: AA

YORUMLAR
Son Dakika Güncel Haberleri
13:11   Fındık işçilerini taşıyan traktörün römorku devrildi: 1 ölü, 13 yaralı
13:10   Büyükşehir Belediyesi, toplu taşımada kalitenin artması için çalışmalarını sürdürüyor
13:10   Çanakkale'de 39 kaçak göçmen yakalandı
13:10   Otomobil, minibüse ve park halindeki araca çarptı 5 yaralı
13:10   Marmara Depremi'nde hayatını kaybedenler anıldı
13:10   ADIYAMAN Otomobil, minibüse ve park halindeki araca çarptı 5 yaralı
13:10   İSTANBUL'DA SAĞANAK YAĞIŞ