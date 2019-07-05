05.07.2019 13:34
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Reyhanlı'da otomobilde patlama: 2 ölü (1)

Reyhanlı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde park halindeki otomobilde patlama meydana geldi. Patlamanın ardından alev topuna dönen otomobildeki 2 kişi yaşamını yitirdi.
Bugün saat 13.00 sıralarında, Mehmet Akif Ersoy Caddesi'nin kenarında park halinde bulunan otomobilde, henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Çevrede büyük korkuya neden olan patlamanın ardından otomobil, alev topuna döndü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Polisler çevre güvenliği alırken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Yapılan incelemede, otomobilin içinde bulunan iki kişinin yanarak can verdiği saptandı.
Patlamaya neyin yol açtığı araştırılıyor.


- Hatay
Kaynak: DHA
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