Reyhanlı'da otomobilde patlama: 3 ölü (4)

'HEDEFLERİ CUMA NAMAZINDAN ÇIKANLARDI' İDDİASI

Hatay'ın Suriye sınırındaki ilçesi Reyhanlı'da 3 Suriyelinin ölümüyle sonuçlanan patlamanın ayrıntıları ortaya çıkıyor. Otomobilin, park halinde değil, seyir halinde olduğu, Suriyelilere ait olduğu ve geçici Türk plakası takılı olduğu anlaşıldı.

Ölen 3 Suriyeli'nin hedefinin, patlamanın meydana geldiği yerin 50 metre uzağındaki Fatih Sultan Mehmet Camii'nde cuma namazından çıkanlar olduğu ileri sürüldü. Ancak, patlamanın cuma namazı kılınırken, camiye uzak bir noktada meydana gelmesi, faciayı önlemiş oldu.

Hatay Emniyet Müdürlüğü'ne bomba imha uzmanları tarafından yapılan inceleme de tamamlandı. Hurda yığına dönen otomobil ve çevreye dağılan parçaları, çekiciye yüklenerek Hatay Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.

KİMYASAL RİSKE RASTLANMADI

AFAD ekipleri tarafından da bölgede kimyasal ölçüm cihazlarıyla incelemeler yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada herhangi bir kimyasal risk saptanamadı.

Olay Yeri İnceleme ekiplerinin de çalışmasının tamamlamasının ardından cadde temizlenip, araç trafiğine açıldı. Çevredeki bazı binaların da camlarının kırıldığı görüldü.

Öte yandan bu olayla ilgili bağlantı olduğu ve bombalı olduğu ileri sürülen Suriye plakalı ikinci bir otomobil de aranıyor. Polisin ilçede geniş güvenlik önlemi sürüyor.

REYHANLI'DA 2 AYRI PATLAMADA 71 KİŞİ HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Suriye'de en sıcak çatışma ve provokasyonların yapıldığı dönemde Cilvegözü Gümrük Kapısı ile Suriye'nin Bab-Al Hava Sınır Kapısı arasındaki tampon bölgede 11 Şubat 2013'te Suriye'den getirilerek park edilen bomba yüklü aracın patlaması sonucu 3'ü çocuk 18 kişi ölmüş, 24 kişi de yaralanmıştı. Bu olayda 1 ay sonra ilçe merkezinde 11 Mayıs 2013'te 2 bombalı aracın patlatılmasıyla meydana gelen terör saldırısının 5'i çocuk 53 kişi hayatını kaybetmiş 155 kişi ise yaralanmıştı.

53 kişinin öldüğü bombalı saldırı 10 Ekim 2015'de 103 kişinin öldüğü Ankara saldırısından sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en kanlı ikinci saldırı olarak kayıtlara geçti.

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay),

