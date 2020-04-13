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Reyhanlı'da polise e-posta göndererek oyun hamuru istedi

Reyhanlı'da polise e-posta göndererek oyun hamuru istediHATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkması yasak olan çocukların oyuncak hamuru talebini Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus timleri yerine getirdi.

13.04.2020 17:18 | Son Güncelleme: 13.04.2020 17:21
Reyhanlı 'da polise e-posta göndererek oyun hamuru istedi
HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde sokağa çıkması yasak olan çocukların oyuncak hamuru talebini Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde görevli motorize yunus timleri yerine getirdi.
Ülke genelinde yayılan yeni tip koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında evinden çıkamayan 5'inci sınıf öğrencisi Meryem İri, evde sıkıldığı için oynamak amacıyla Reyhanlı Emniyet Müdürlüğü'ne e-posta göndererek oyun hamuru istedi. E- Posta 'yı değerlendiren motorize yunus timleri, oyun hamuru alarak İri'nin Bahçelievler Mahallesi'ndeki evine götürüp teslim etti. Ekipler ayrıca çocuklara sokağa çıkmamaları gerektiğini hatırlatıp, uzaktan eğitimi takip etmelerini istedi. Polislere teşekkür eden çocuklar, motosikletlerine binerek hatıra fotoğrafı çektirdi. Reyhanlı’da polise e-posta göndererek oyun hamuru istedi

Kaynak: DHA

Etiketler: Emniyet Müdürlüğü, Reyhanlı, Posta, Güncel
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