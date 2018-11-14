Reyhanlı'da Şiddetli Yağış Ev ve İş Yerlerini Sular Altında Bıraktı

14 Kasım 2018 Çarşamba 15:22



14 Kasım 2018 Çarşamba 15:22

Reyhanlı'da şiddetli yağış ev ve iş yerlerini sular altında bıraktıHATAY - Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde, sağanak yağış nedeniyle bir çok ev ve iş yerleri sular altında kaldı. Sabah başlayan sağanak yağış Reyhanlı'da etkili oldu. İlçenin bir çok mahallesinde özellikle zemin katlarda bulunan ev ve iş yerleri yağmur suyuna teslim oldu. Vatandaşlar kendi imkanları ile suları boşaltmaya çalışırken, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve Reyhanlı Belediyesi ekipleri ortak çalışma yaparak alınan ihbarları değerlendirdi.Günay Deste, 8 yıldan bu yana aynı iş yerinde oturduklarını ilk defa böyle bir yağış gördüklerini, rögarların küçük olması nedeniyle suların tahliye edilmediğini belirtti. Mine Ürkmez'de, "Evler, depolar, iş yerleri sular altında kaldı. Vatandaşlar şu anda mağdur, alt yapı ve giderler tıkalı" diye konuştu.Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Çüter, sabah saat 08.00'de başlayan sağanak yağışın şu sıralarda etkisini kaybettiğini belirterek, "Vatandaşlarımızdan, sağanak yağış nedeniyle 180 ihbar geldi. Halen 200 kişilik ekiple kanal açma, tıkanıklıkları giderme gibi çalışmalar yapılmaktadır. Şu ana kadar 70 müdahale yapıldı. Ekipler çalışmasını sürdürüyor" dedi.