Reyhanlı'da şimşekler geceyi aydınlattı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.
25.03.2020 00:46 | Son Güncelleme: 25.03.2020 00:46
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde gece saatlerinde başlayan yağmur etkili olurken, çakan şimşekler ise gökyüzünü aydınlattı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Yağışın etkisiyle çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Reyhanlı'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. - HATAY
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün uyarılarının ardından beklenen şiddetli yağış etkili olmaya başladı. Yağışın etkisiyle çakan şimşekler geceyi gündüze çevirdi. Reyhanlı'da önce yağmur ardından dolu yağışı başladı. - HATAY
Kaynak: İHA