Reyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği

Suriyeli yetimlerin ve Reyhanlı
Kaymakamı Ali Candan'ın zeytin toplamasıEtkinliğe katılan Suriyeli yetimlerKuran-ı Kerim okunmasıSuriyeli yetimlerin İstiklal marşını sahnede okumasıReyhanlı Kaymakamı Ali Candan'ın konuşmasıSuriyeli yetimlerin sahne performansıMüzik dinletisiSuriyeli yetim çocukların barış dilekleri yazılı balonları gökyüzüne bırakmasıReyhanlı'da Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliğiHatay'da Reyhanlı Eğitim Köyü'nde kalan Suriyeli yetimler için zeytin toplama şenliği düzenlendi.
Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başlayan etkinlikte, İstiklal Marşı'nı okuyan yetimler çeşitli oyunlarla eğlendi.
Programda Suriyeli yetim çocuklar, kendileri için hazırlanan müzik, şiir, çocuk tiyatrosu ve sihirbazlık gibi gösterileri ilgiyle izledi.
22 dönüm zeytin bahçesinde düzenlenen etkinlikte yaklaşık bin Suriyeli yetim, ağaçlardan zeytin topladı.
Reyhanlı Kaymakamı Ali Candan, etkinlikte yaptığı konuşmada, Suriyelilerle aynı kültürün çocukları olduklarını söyledi.
"Zor günlerinde Türkiye olarak yanlarında olduk." diyen Candan, İHH ve Yetim Vakfı gibi yardım kuruluşlarının da Suriyelilerin yardımlarına koştuğunu belirtti.
Etkinliği düzenleyenlere teşekkür eden Candan, her zaman yetim çocukların yanında olduklarını ifade etti. Zeytin
toplama etkinliğinin ardından yetim çocuklar, barış dileklerinin yazıldığı balonları gökyüzüne bıraktı.