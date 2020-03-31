Reyhanlı'da trafiğe kapatılan caddeler dezenfekte edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde bugün trafiğe kapatılan caddeler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun talimatları doğrultusunda dezenfekte edildi.
31.03.2020 00:00 | Son Güncelleme: 31.03.2020 00:00
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde bugün trafiğe kapatılan caddeler, Hatay Valisi Rahmi Doğan ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun talimatları doğrultusunda dezenfekte edildi.
Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için önlemler alıyoruz. Belediye ekiplerimizle birlikte trafiğe kapattığımız caddelerde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz" dedi. - HATAY
Hatay Valisi Rahmi Doğan yaptığı açıklamada, "Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşlarımızı korumak ve salgının yayılmasını engellemek için önlemler alıyoruz. Belediye ekiplerimizle birlikte trafiğe kapattığımız caddelerde dezenfekte çalışmaları yapıyoruz" dedi. - HATAY
Kaynak: İHA
Etiketler: Mehmet Hacıoğlu, Rahmi Doğan, Reyhanlı, Hatay, Güncel