Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.
15.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:58
AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak, yazılı açıklamasında, teşkilat üyeleri tarafından temin edilen maskeleri Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun katılımıyla vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.
Alınan tedbirlere riayet edilmesi çağrısında bulunan Yumuşak, Kovid-19'a karşı verilen mücadeleyi kazanacaklarını ve hayatın tekrar normale döneceğini kaydetti.
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da maske dağıtımı sırasında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulundu.
Kaynak: AA
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