Haber, Son Dakika, Haberler
Anasayfa
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.

15.04.2020 13:58 | Son Güncelleme: 15.04.2020 13:58
Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında vatandaşlara maske dağıtıldı.
AK Parti Reyhanlı İlçe Başkanı Mehmet Yumuşak, yazılı açıklamasında, teşkilat üyeleri tarafından temin edilen maskeleri Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu'nun katılımıyla vatandaşlara dağıttıklarını belirtti.

Alınan tedbirlere riayet edilmesi çağrısında bulunan Yumuşak, Kovid-19'a karşı verilen mücadeleyi kazanacaklarını ve hayatın tekrar normale döneceğini kaydetti.
Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da maske dağıtımı sırasında vatandaşlara sosyal mesafeyi korumaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaynak: AA

Etiketler: Mehmet Hacıoğlu, Reyhanlı, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor Haberler
Tam bitti derken ilkinden 20 kat daha büyük çekirge istilası geliyor
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor Haberler
İmamoğlu ülkenin gündemine isyan etti: Beni çileden çıkarıyor
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak Haberler
Milli Piyango, salgına karşı destek için BMW ödüllü çekiliş yapacak
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi Haberler
Balıkçılık av sezonu bugün itibarıyla sona erdi
Haberler ›› Güncel ››Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

15:01: Öğretmenler, evlerinden 'Memleketim' şarkısını söyledi - Haber 15:00: Kumluca'da turfanda kavunun kilosu 10 lira - Haber 15:00: Libya Başbakanı Serrac'tan darbeci general Hafter'e rest Açıklaması - Haber 15:00: Suriye'de Türkiye karşıtı kirli ittifak - Haber 14:59: Toroslar Belediyesi ekipleri, kamu binalarını dezenfekte ediyor - Haber 14:07: Profesörün "İlk korona hastalarını adaya götürür öldürürdüm" sözleri bilim dünyasını ayağa kaldırdı - Haber 12:30: Çoruh Nehri'nde yüzen tabutlar, büyük paniğe neden oldu - Haberler