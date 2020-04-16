Haber, Son Dakika, Haberler
Manşetler
Magazin
Ekonomi
Menü

Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan çadırda kaymakamlık tarafından vatandaşlarla maske dağıtıldı.

16.04.2020 17:13 | Son Güncelleme: 16.04.2020 17:14
Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı
Hatay 'ın Reyhanlı ilçesinde kurulan çadırda kaymakamlık tarafından vatandaşlarla maske dağıtıldı.

Belediye binası önünde kurulan çadırdaki maske dağıtımı organizasyonuna Kaymakam Ali Candan'ın yanısıra, AK Parti Milletvekili Hüseyin Şanverdi, CHP Milletvekili İsmet Tokdemir, Reyhanlı İlçe Emniyet Müdürü Hayri Şahin ve Reyhanlı Belediye Başkanı Mehmet Hacıoğlu da katıldı.

Daha sonra semt pazarını ziyaret eden protokol üyeleri, buradaki vatandaşlara da maske dağıttı. Ayrıca vatandaşlara sosyal mesafe kuralı ve virüse karşı alınan tedbirler hatırlatarak zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda hassasiyet göstermeleri istendi. - HATAY

Kaynak: İHA

Etiketler: Ali CANDAN, Reyhanlı, Hatay, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine ’Evde kal’ çağrısı yaptı Haberler
Candan, virüsten 8 kişinin öldüğü memleketine "Evde kal" çağrısı yaptı
Bilim Kurulu Üyesi, ’Normal hayata ne zaman döneriz?’ sorusunda Haziran ayını işaret etti Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, "Normal hayata ne zaman döneriz?" sorusunda Haziran ayını işaret etti
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü Haberler
Herkes koronavirüse kilitlenmişken gelen son ankette ibre tersine döndü
ABD’de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti Haberler
ABD'de koronavirüs nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak Haberler
Hafta sonu fırınlar ve eczaneler başta olmak üzere 15 yer açık olacak
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu Haberler
İki metrobüs kafa kafaya çarpıştı! Seferler durdu
İmamoğlu, ’Ekrem’e zırnık yok’ kampanyasını başlatanlara teşekkür etti Haberler
İmamoğlu, "Ekrem'e zırnık yok" kampanyasını başlatanlara teşekkür etti
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi Haberler
Bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere motorine büyük indirim geldi
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti Haberler
Koronavirüsten ölen şahsın, geçen yıl yaptığı paylaşım şoke etti
Haberler ›› Güncel ››Reyhanlı'da vatandaşlara maske dağıtıldı - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

17:33: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN GÜRCİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ - Haber 17:32: Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gürcistan Cumhurbaşkanı Salome Zurabişvili ile bir... - Haber 17:31: Malatya'da maske üretimi günlük 3 milyon'a çıkarılacak - Haber 17:31: Haliliye'de parklarda mevsimsel çalışmalar yapılıyor - Haber 17:30: flaş - Haber 17:10: Son Dakika: İstanbul Avcılar'da iki metrobüs kafa kafaya çarpıştı - Haber 17:05: Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgını nedeniyle bir günde 4 bin 931 kişi hayatını kaybetti - Haberler 16:26: Son Dakika: Motorinin litre fiyatına 21 kuruş indirim geldi - Ekonomi 16:17: İstanbul Ümraniye'de sıcak havayı görenler ilçenin en önemli caddesine akın etti - Haber 16:13: Candan Erçetin'den memleketi Kırklareli'ye 'Evde kal' çağrısı - Magazin