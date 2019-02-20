Reyhanlı'daki Afrin Çayı'nda 3 Kadın Cesedi Bulundu

HATAY'ın Reyhanlı
ilçesindeki Afrin
Çayı'nda 3 kadın cesedi bulundu.
Bugün sabah saatlerinde ilçeye bağlı Davutpaşa
Mahallesi yakınlarındaki Afrin Çayı yatağında 3 kadının cesedini görenler durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine sağlık ekibi ile giden jandarma görevlileri, Suriyeli olduğu değerlendirilen 3 kadının cesedini buldu. Yaşları 50-60 yaş arasında olduğu belirtilen kadınların cesetleri otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu
'na gönderildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.
- Hatay
Kaynak: DHA