16 Kasım 2018, 16:44
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Reyhanlı'daki Filistinlilerden Gazze'ye Destek

Reyhanlı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Filistinliler İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve Gazze'ye destek verdi.

HATAY'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Filistinliler İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını kınadı ve Gazze'ye destek verdi.

Ellerinde Türk ve Filistin bayrakları bulunan kadınlı erkekli bir gurup Filistinli, cuma namazı çıkışında belediye binası önündeki alanda toplandı. İç savaş nedeniyle yaşadıkları Suriye'den kaçarak geldikleri Reyhanlı'da yaşayan Filistinliler adına konuşan Ummet Hayır Derneği Başkanı Ömer Abu Haşim, kuşatma altında bulunan Gazzelilere destek verdiklerini söyledi. - Reyhanlıhatay İsrail,Filistin,Gazze,Reyhanlı
16 Kasım 2018 Cuma 16:44