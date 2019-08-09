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Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (EK)

POLİS, ŞARAPNEL PARÇASI TOPLADIHatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı.

09.08.2019 13:22 Reyhanlı'daki mühimmat deposunda soğutma çalışmaları sürüyor (EK)

POLİS, ŞARAPNEL PARÇASI TOPLADI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki askeri mühimmat deposunda meydana gelen patlamanın ardından polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Ekipleri,  deponun çevresindeki tarlalarda patlama çevreye savrulan şarapnel parçalarını tek tek topladı. Polis ekipleri binada çalışmalarını sürdürürken, çevredeki güvenlik önlemleri de devam etti.

Görüntü Dökümü
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-Depo genel görüntüsü
-İnceleme yapan ekipler
-Olay yeri inceleme ekipleri
-Detaylar

Haber-Kamera: Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI,(Hatay),



Reyhanlı, Hatay, Polis, Güncel

Kaynak: DHA

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