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Reyhanlı'dan İdliblilere yardım

AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyelerince başlatılan "İdlib'e Yardım Zamanı" yardım kampanyası kapsamında, Suriye'nin İdlib bölgesine üç tır yardım malzemesi gönderildi.

30.12.2019 15:40 | Son Güncelleme: 30.12.2019 15:46 Reyhanlı'dan İdliblilere yardım
AK Parti Gençlik Kolları üyelerince başlatılan " 'e Yardım Zamanı" yardım kampanyası kapsamında, 'nin İdlib bölgesine üç tır yardım malzemesi gönderildi.
Başlatılan yardım kampanyasıyla, Belediye önünde bekletilen tırlara vatandaşlar yardım malzemelerini getirdi.
AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları Başkanı Abdulgafur Horoz, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İdlib'e yönelik saldırılar nedeniyle Türkiye-Suriye sınır hattına göç eden ailelere yardım gönderdiklerini söyledi.
İdlibli ailelerin saldırılar nedeniyle göç etmek zorunda kaldıklarını ifade eden Horoz, AK Parti Reyhanlı Gençlik Kolları üyeleri tarafından başlatılan yardım kampanyasına Reyhanlı'dan çok sayıda vatandaşın destek olduğunu aktardı.
Tırların içerisinde gıda, kömür, battaniye ve acil ihtiyaçların olduğunu vurgulayan Horoz, "Suriyeli kardeşlerimizin yanındayız. Kış şartlarının oldukça sert olduğu bölgede özellikle hasta, çocuk ve yaşlılar etkileniyorlar. Bizde Reyhanlı'dan temin ettiğimiz 3 tır insani yardım malzemesini İdlib'deki savaş mağdurlarına ulaştırılmak üzere yola çıkardık." dedi.
Horoz, yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür ettiğini sözlerine ekledi.

AK Parti, Reyhanlı, Suriye, İdlib, Güncel

Kaynak: AA

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