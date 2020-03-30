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Reyhanlı girişinde polisten 'koronavirüs' uyarısı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine gelen sürücüler, polis ekiplerince koronavirüse karşı tedbirli olmaları için uyarılırken, belediye ekipleri de araçları dezenfekte etti.

30.03.2020 16:01 | Son Güncelleme: 30.03.2020 16:01
Reyhanlı girişinde polisten 'koronavirüs' uyarısı

HATAY'ın Reyhanlı ilçesine gelen sürücüler, polis ekiplerince koronavirüse karşı tedbirli olmaları için uyarılırken, belediye ekipleri de araçları dezenfekte etti.

Reyhanlı'nın giriş ve çıkışlarındaki uygulama noktalarında görev alan polis ve belediye ekipleri, ilçeye gelen sürücülere, koronavirüs salgınına karşı tedbirli olmaları için uyarıda bulundu. Zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamaları söylenen sürücülerin araçları ise belediye ekiplerince dezenfekte edildi. Araçların kapı kolları, lastikleri ve bagaj kısmı temizlendi.


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Kaynak: DHA

Etiketler: Reyhanlı, Polis, Güncel
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