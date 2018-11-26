Reyhanlı Patlaması Davasında Yargılanan Yusuf Nazik'in 53 Kez Ağırlaştırılmış Müebbet Hapsi İstendi

Reyhanlı
patlaması davasında yargılanan Yusuf Nazik
'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi
ANKARA - Reyhanlı'daki bombalı terör saldırısının planlayıcısı terörist Yusuf Nazik'in 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapsi istendi. Reyhanlı'da 2013 yılında 53 kişinin ölümüyle sonuçlanan bombalı terör saldırısının planlayıcısı Yusuf Nazik'in yargılanmasına başlandı. Ankara
9. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya tutuklu sanık Nazik ve patlamada hayatını kaybeden vatandaşların aileleri katıldı. Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasının hazır olduğunu belirtti. Savcı, Nazik'in "devletin birliğini bozmak" suçundan 1 kez, 47 kişiyi kasten öldürme suçundan 47 kez ve 5 çocuğu öldürmeden 5 kez olmak üzere toplam 53 kez ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savcı ayrıca, sanık Nazik'in tutukluluk halinin devamını da istedi. Bunun ardından mahkeme heyeti Nazik'in ifadesinin yakalandıktan sonra mahkeme huzurunda alındığını dikkate alarak yeni bir savunma almadı. Mahkeme, kararını açıklamak üzere duruşmayı 14 Şubat
2019'a ertelendi. Nazik, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığınca Suriye
'nin Lazkiye
kentinde yapılan operasyonla gözaltına alınmıştı. Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Nazik, MİT'teki ön sorgusunun ardından ifadesi alınmak üzere 12 Eylül
'de Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele
Şube Müdürlüğüne getirilmiş, emniyetteki işlemlerinin ardından Ankara Adliyesi
'ne sevk edilerek tutuklanmıştı.
Reyhanlı,Yusuf Nazik
26 Kasım 2018 Pazartesi 10:43