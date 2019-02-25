25 Şubat 2019, 10:18
»»

Reynmen, 130 Milyon İzlenen 'Derdim Olsun' Klibinden 120-130 Bin Kazandığını Açıkladı

'Derdim Olsun' şarkısı ile YouTube'ta rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, şarkıdan 120-130 bin lira kazandığını açıkladı.

'Derdim Olsun' şarkısı ile rekor kıran sosyal medya fenomeni Reynmen, geçtiğimiz günlerde 200 milyon izlenen klibini YouTube'daki kanalından kaldırmıştı.

Reynmen'in o videosunu tamamen silmediği Youtube'un 'gizli' seçeneğini kullandığı ortaya çıkmıştı.

"BÖYLE ŞEYLERİ SAKLAYAN BİRİ DEĞİLİM"

Sık sık takipçileriyle sosyal medyadan soru- cevap yapan Reynmen lakaplı sosyal medya fenomeni Yusuf Aktaş, Derdim Olsun şarkısından kazandığı parayı açıkladı.

Bir takipçisinin "130 milyon izlenen şarkın sana ne kadar kazandırdı?" sorusuna "Böyle şeyleri saklayan biri değilim. 120 -130 bin TL kazandım" açıklamasını yaptı.

Youtube, Reynmen, Magazin


YORUMLAR (9)
MELEK .B: seni çook seviyoruz
Yayından Kaldır
1 2
Cevap yaz
AD SOYAD YOK: Oda bisey mi ya ben 5 yıl boyunca maaşa hiç dokunmadan o parayı biraraya getiririm
Yayından Kaldır
2 0
Cevap yaz
BİR ZAMANLAR KOZAN: Youtube goruntuleme sayisina gore odeme yapmiyor izlenme süresine gore odeme yapiyor yanliş biliyor herkes :))
Yayından Kaldır
3 0
Cevap yaz
SUVASLİ: bence daha fazla olma ihtimali yuksek ama reynmen e helal olsun bir sivasli olarak bu ulkede nice bos kisiler cuvalla para kazaniyor hemserimde kazansin helal olsun catir catir yesin .Allah daha cok versin gardasssiimmm
Yayından Kaldır
13 7
Cevap yaz
LUTENES: paraya bak abi biz günü 16 17 saati çalışıyoruz aldığımız para 2400 adam bi derdim olsun dedi 130 bini cebine koydu oh ne güzel valla
Yayından Kaldır
15 7
Cevap yaz