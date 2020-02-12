Reynmen 'den yeni albüm

Albümün çıkış parçası olan LEİLA' ya Hasan Kuyucu yönetmenliğinde klip çeken Reynmen ;Yeni şarkısı ''LEİLA'' çıktığı an 24 saat içerisinde dünya listelerinde 3. sıraya girerken aynı zamandabir çok Avrupa ülkesi ve Türkiye 'de birinci sıraya kadar yükseldi.

Albüm de yer alan diğer şarkılarına da klip çekecek olan Reynmen, mart ayında Sürpriz bir isimle ayrıca feat yapacak. En küçüğü 4 bin, en büyüğü 18 bin kişilik yerlerde sahne alacak Reynmen sahne üzeri çalışmalarına Şubat ayı ortasında başlayacak.

Riba Events ve Back dropp Media ortaklığında gerçekleşecek olan REYNMEN 'in satışta olan konser tarihleri sırayla şöyle;

5 NİSANMunchen –Zenıth

10 NİSANZurıch –Hallenstadıon

11 NİSANWıen –Hallmann Dome

12 NİSANBerlin –Velodrom Ufo

13 NİSANFrankfurt-Jahrhunderthalle

15 NİSANHerttogenbosch –Main Stage(Brabanthallen)

17 NİSANLudwıgsburg –MHP Arena

18 NİSANKöln- Lanxess Arena

19 NİSANDortmund –Warsteıner Music Hall