Reynmen kendisi için "Ajdar'a yazık ettik" diyen MÜYAP Başkanı'na ateş püskürdü

MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Reynmen için "Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi" dedi. Seyhan'ın sözlerine Instagram hesabından cevap veren Reynmen, "Beni paraları ile satın alamadıkları için böyle yapıyorlar" dedi.

"BENİ PARAYLA SATIN ALAMAYACAKLARI İÇİN HAKKIMDA KONUŞUYORLAR"

Reynmen, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Abi ne diyon ya? Beni siz var etmediniz ve siz de yok edemeyeceğinizi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz değil mi? Acaba Seyhan Müzik'te olsaydım Bülent Seyhan abimiz benim için aynı şeyleri söyler miydi? Müzik yapacak arkadaşlara da bir tavsiyem son iki parçamda size yerinize de denediğim ve parayla satın alamayacağınız bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki hiçbir müzik şirketiyle anlaşmayın. Çünkü hepiniz onlardan kat be kat daha güçlüsünüz. Şu an benim üzerime bu kadar gelmelerinin ve sanatçılarını benim hakkımda kötü konuşturmalarının sebebi; sahip oldukları müzik şirketlerinin hiçbirisinin beni paralarıyla satın alamayacaklarını bilmeleri. Velhasıl kelam kedi ulaşamadığı şeye 'Ajdar'a haksızlık etmişiz diyor'"

"REYNMEN SEKTÖRE ZARAR VERİYOR"

MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, yaptığı açıklamada "Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi. Bazı isimler YouTube'dan sahte tık satın alıyor. Sahnelerine bir bakıyorsun, ses yok, şov yok, seyirci yok. MÜYAP olarak sahte tıkları araştıracağız" dedi. Seyhan aynı zaman Reynmen'in şarkısıyla dans eden Hadise ve Ebru Polat için de "Menfaat uğruna ne kadar boş olduklarını kanıtladılar." şeklinde konuştu.