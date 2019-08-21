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Reynmen kendisi için "Ajdar'a yazık ettik" diyen MÜYAP Başkanı'na ateş püskürdü

Ela şarkısıyla müzik piyasasından isminden söz ettiren Reynmen, kendisi için "Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi" diyen MÜYAP Başkanı'na sitem etti.

21.08.2019 16:39
Reynmen kendisi için

MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, Derdim Olsun ve Ela şarkılarıyla gündeme gelen sosyal medya fenomeni Reynmen için "Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi" dedi. Seyhan'ın sözlerine Instagram hesabından cevap veren Reynmen, "Beni paraları ile satın alamadıkları için böyle yapıyorlar" dedi.

"BENİ PARAYLA SATIN ALAMAYACAKLARI İÇİN HAKKIMDA KONUŞUYORLAR"

Reynmen, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Abi ne diyon ya? Beni siz var etmediniz ve siz de yok edemeyeceğinizi bildiğiniz için bu kadar kuduruyorsunuz değil mi? Acaba Seyhan Müzik'te olsaydım Bülent Seyhan abimiz benim için aynı şeyleri söyler miydi? Müzik yapacak arkadaşlara da bir tavsiyem son iki parçamda size yerinize de denediğim ve parayla satın alamayacağınız bir tecrübemi paylaşmak istiyorum. Türkiye'deki hiçbir müzik şirketiyle anlaşmayın. Çünkü hepiniz onlardan kat be kat daha güçlüsünüz. Şu an benim üzerime bu kadar gelmelerinin ve sanatçılarını benim hakkımda kötü konuşturmalarının sebebi; sahip oldukları müzik şirketlerinin hiçbirisinin beni paralarıyla satın alamayacaklarını bilmeleri. Velhasıl kelam kedi ulaşamadığı şeye 'Ajdar'a haksızlık etmişiz diyor'"

"REYNMEN SEKTÖRE ZARAR VERİYOR"

MÜYAP Başkanı Bülent Seyhan, yaptığı açıklamada "Zamanında Ajdar'a haksızlık ettik. Oysaki zararsızdı. Ama Reynmen sektöre zarar verdi. Bazı isimler YouTube'dan sahte tık satın alıyor. Sahnelerine bir bakıyorsun, ses yok, şov yok, seyirci yok. MÜYAP olarak sahte tıkları araştıracağız" dedi. Seyhan aynı zaman Reynmen'in şarkısıyla dans eden Hadise ve Ebru Polat için de "Menfaat uğruna ne kadar boş olduklarını kanıtladılar." şeklinde konuştu.

Reynmen kendisi için

Reynmen, Seyhan, Ajdar, Magazin

YORUMLAR (35)
BADMAN: Adamın yaptığı müzik seyirciler tarafından sevildi belkide dile ve hayata yeni anlamlar ve sanatta reformlar olucak müzik kulağa hoş geldikçe kişiler tarafından dinlenir sen beğenmez isen eleştir ama ulaşamayıncada mundar deme
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CEVAP: Mundar değil Murdar olacak.
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BÜŞRA: Sal pikachu''yu üstleri Reynmen sal üstlerine heyt be koçum benim.
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ADINIZI YAZIN: reynmen e katılıyorum dogru söylüyor şimdi buraya yorum yazanlar bende dahil olmak üzere youtubeden bizde para kazansak ve şarkı söylesek bizede aynısını yaparlar bu sektör böyledir sadece reynmen örnek değil şarkıcı dediğimiz piyasaya iyi giriş yapan yeni sanatçıda olsa yine bu tarz eleştirilir herzaman çok kazanırsan senden kötüsü yoktur bu bir gerçek çünkü kazandıklarından pay alamıyorlardır. . .
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5 0
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ANKA: Ajdar , tüglerim diken diken oldu yeminle , aman aman .
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HAŞİNBOY: KEDİ VE CİĞER MESELESİ. SANA ULAŞAMAYAN LAF ATIYOR YİĞİDİM. YOLUNA DEVAM ET. . HADİ EYV. . .
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MUHTAR: Sus şamarı yersin
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2 1
CEVAP: Sanamı sorduk karışık
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9 5
ELİFFFF: adam dünya listelerine girmiş sahte diyor. herkes yalan siz gerceksiniz heee
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BALÇOVALIYATTT: BALÇOVALI kapa çeneni azıcık saygılı ol nenen yaşında o
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