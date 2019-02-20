Reynmen Rekor Kıran Derdim Olsun Şarkısını YouTube'dan Kaldırdı

Derdim Olsun adlı şarkısıyla rekor üzerine rekor kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, 200 milyon izlenme sayısına ulaşan şarkısını YouTube kanalından kaldırdığını açıkladı.

"DERDİM OLDU!"

Sosyal medya hesabından rekor kıran Derdim Olsun şarkısını YouTube üzerinden kaldırdığını açıklayan Reynmen, "Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!" ifadelerini kullandı.

YAYINLADIĞI İLK GÜNDE REKOR KIRMIŞTI

Reynmen klibi ile rekor kırmış ve ilk günde 6 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Klibinin bir kısa filmden çalıntı olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Reynmen ise klipteki bazı sahnelerde esinlenme olduğunu söylemişti. Tam bu konu bitmişken ardından YouTube'daki izlenmenin sahte olduğu öne sürülmeye başlanmış ve Reynmen ise iddialara sosyal medya hesabından ti'ye almıştı.