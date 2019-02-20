20 Şubat 2019, 18:03
»»

Reynmen Rekor Kıran Derdim Olsun Şarkısını YouTube'dan Kaldırdı

Derdim Olsun adlı şarkısıyla rekor üzerine rekor kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, 200 milyon izlenme sayısına ulaşan şarkısını YouTube kanalından kaldırdığını açıkladı.

Derdim Olsun adlı şarkısıyla rekor üzerine rekor kıran Reynmen lakaplı Yusuf Aktaş, 200 milyon izlenme sayısına ulaşan şarkısını YouTube kanalından kaldırdığını açıkladı.

"DERDİM OLDU!"

Sosyal medya hesabından rekor kıran Derdim Olsun şarkısını YouTube üzerinden kaldırdığını açıklayan Reynmen, "Yok bottan silindi, yok ondan bundan silindi... Yoo gayet de ben kaldırdım. 200 milyonluk parçam da olmayı versin. Hayatıma mal oldu. Derdim oldu. İstemiyorum! Bugün bu şarkıyla gelmedim buraya, yarın da o şarkıyla var olmayız... Hadi bakayım!" ifadelerini kullandı.

YAYINLADIĞI İLK GÜNDE REKOR KIRMIŞTI

Reynmen klibi ile rekor kırmış ve ilk günde 6 milyon izlenmeye ulaşmıştı. Klibinin bir kısa filmden çalıntı olduğu iddiaları da ortaya atılmıştı. Reynmen ise klipteki bazı sahnelerde esinlenme olduğunu söylemişti. Tam bu konu bitmişken ardından YouTube'daki izlenmenin sahte olduğu öne sürülmeye başlanmış ve Reynmen ise iddialara sosyal medya hesabından ti'ye almıştı.

Reynmen


YORUMLAR (46)
TİRCİ BİLO: ZORUNUZAMI GITTI SAHTEKAR TANRININ CIBILLARI BAK KURT GECIYOR GOKYUZUNDEN BIRAKIN PUT PERESLIGI TEREZLER MILLIYETCILIK BUTUN VATANIN EVLATLARININ KUCAKLAMAK TIR VARMI SIZDE O YUREK BIYIKLA KURT MASKOTUYLA ADAM OLUNMAZ OLULERE TAPMAYIN SON ISIK PEYGAMBERIMIZ HZ MUHAMMETIR BASKA SEYLERLE UGRASMAYIN BIZ CANAKKALEDEDE BUTUN DOGU BATI KUZEY GUNEY SIRT SIRTA VERDIK KARDESLARIMIZLE SAVASTI ATAMIZ NIFAK TOHUMU EKMEYIN SAGCI SOLCU DIYE SEVGI EKIN BIKMADINIZMI KOTULUKTEN ???
Yayından Kaldır
4 0
Cevap yaz
TİRCİ BİLO: ULKUCULER TANRIDER CUNKU HALA PUTLARA OLULERE TAPIYORLAR ISLAMIN ISARETINI BIRAKIP ELLERIYLE HAYVAN ISQRETI YAPIP ONA INANIYORLAR SORSAN PALAVRA DIZI DIZI HEPSI AT HIRSIZI UGURSUZ SEVGI KALPTE OLUR YUREKTE TASINIR AGIZDA OLMAZ ELDE GEZMEZ BU NLARIN TEKDERDI MILLETI SOYMAK
Yayından Kaldır
7 11
Cevap yaz
  • FERİT KILINÇ : BİLO MUSUN NE HALTSIN BAK İYİ DİNLE. BİRİNCİSİ TANRI ESKİ TÜRKÇEDE ALLAH DEMEKTİR YANİ TÜRKÇE BİR KELİMEDİR. TÜRKLER TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE PUTLARA TAPMAMIŞTIR. İKİNCİSİ TÜRKLER YAPTIĞI BOZKURT İŞARETİ İLE BİR KURDA TAPMIYOR ONUN ASİL KARAKTERİNİN TÜRKLERDE OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN O İŞARET YAPILIYOR. ÜÇÜNCÜSÜ ÜLKÜCÜLER MİLLETİ SOYMAZ MİLLETE CANINI FEDA EDER. UĞURSUZ DA SANA BENZER. BAK HAKARET ETMİYORUM. AMA ÜLKÜCÜLERE LAF ETME BAK. BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİN. SANA BİRŞEYLERİ Mİ BATTI ÜLKÜCÜLERİN HAYIRDIR
    Yayından Kaldır
    0 0
  • FERİT KILINÇ : BİLO MUSUN NE HALTSIN BAK İYİ DİNLE. BİRİNCİSİ TANRI ESKİ TÜRKÇEDE ALLAH DEMEKTİR YANİ TÜRKÇE BİR KELİMEDİR. TÜRKLER TARİHİN HİÇBİR DÖNEMİNDE PUTLARA TAPMAMIŞTIR. İKİNCİSİ TÜRKLER YAPTIĞI BOZKURT İŞARETİ İLE BİR KURDA TAPMIYOR ONUN ASİL KARAKTERİNİN TÜRKLERDE OLDUĞUNU GÖSTERMEK İÇİN O İŞARET YAPILIYOR. ÜÇÜNCÜSÜ ÜLKÜCÜLER MİLLETİ SOYMAZ MİLLETE CANINI FEDA EDER. UĞURSUZ DA SANA BENZER. BAK HAKARET ETMİYORUM. AMA ÜLKÜCÜLERE LAF ETME BAK. BEDELİNİ AĞIR ÖDERSİN. SANA BİRŞEYLERİ Mİ BATTI ÜLKÜCÜLERİN HAYIRDIR
    Yayından Kaldır
    0 0
EMRE: adam ülkücüyüm ayağına takılıyor yazıcıoğllu üzerinden klip çekip paralarıda şöhretide götürüyor türkçülüğe oynuyor fakat bir kişi de demiyorki bu adam neden yabancı ecnebi takma ismini kullanıyor
Yayından Kaldır
7 4
Cevap yaz
Tüm 46 yorumu okumak için tıklayın