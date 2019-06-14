14.06.2019 10:36
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Reyon görevlisi kadının korkunç ölümü!

Bursa'da vitesleri karıştıran 70 yaşlarındaki sürücü otomobili ile markete camdan içeriye daldı. Sürücünün çarptığı reyon görevlisi hayatını kaybetti.

Bursa'da otomobili ile markete camdan giren sürücünün çarptığı reyon görevlisi hayatını kaybetti.

İddiaya göre, Mudanya ilçesi Tepedevrent mevkii Göynüklü Mahallesi yolu üzerinde bulunan bir marketten alışveriş yapan 70 yaşlarındaki kadın sürücü, 16 MEC 56 plakalı otomobiline binerek park yerinden ayrılmak istedi.

Vitesleri karıştırınca aracın kontrolünü kaybeden yaşlı kadın otomobiliyle birlikte marketin camından içeriye girip çalışan reyon görevlisi 44 yaşındaki Güler Gamze Bozkırlı'yı ezdi. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 ambulansıyla Çekirge Devlet Hastanesi'ne kaldırılan ağır yaralı kadın, kurtarılamadı.

Evli ve 2 çocuk annesi reyon görevlisi kadının ölümü ailesi ve çalışma arkadaşlarını hüzne boğdu. Olayla ilgili tahkikat başlatan ekipler sürücü yaşlı kadını gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Reyon görevlisi kadının korkunç ölümü!
Kaynak: İHA
mudanya, kadın, ölüm, bursa, 3. Sayfa

YORUMLAR (10)
BERİL:70 yaşında adama ev sattırmıyorsunuz akıl sağlığı yerindedir raporu olmadan ama trafikte cirit atabiliyor. belli yaş üstü araba kullanmamalı arkadaşım nasıl ki belli yaşın altındakiler kullanamıyorsa. bu resmen cinayet
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ASABİ:İLERİ YAŞTAKİ KİŞİLERİN ARAÇ KULLANMASI SIKI DENETİM ALTINA ALINMALI OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLAR BU TİP KAZALARIN BİRİNCİ SEBEBİ PROFOSYONEL OTOBÜS ŞÖFÖRLERİ BİLE OTOMATİK VİTESLİ OTOBÜSLERDE BU ŞEKİL BİR SÜRÜ KAZALAR YAPTILAR YAPMAYA DEVAM EDECEKLER . OTOMATİK VİTESLİ ARAÇLAR KULLANIM KOLAYLIĞI OLMASINA RAĞMEN PEDALLARI KARIŞTIRMA TEHLİKESİNİ BARINDIRIYOR BEN ŞAHSEN BEDAVA VERSELER OTOMATİK VİTESLİ ARAÇ KESİNLİKLE KULLANMAM
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MEKAN:Yurt dışında öyle zaten, sağlık komtrolünden geçerek ehliet yenileniyor
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FB:Allah rahmet eylesın. Allah sabır versın gerıde kalanlara. Bence 5 yılda bır suruculere fazla kasmıcak sekılde sınav yapılmalı.
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ZİYAA:Vay mal karı vay. Öldürdün lan garibi.
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