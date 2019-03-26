26 Mart 2019, 12:41
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Reyting Rekortmeni Çukur, Çatışma Sahnesiyle Alay Konusu Oldu

Show TV'nin izlenme rekoru kıran dizisi Çukur, absürt çatışma sahnesiyle eleştiri yağmuruna tutuldu.

Reytinglerde fırtına gibi esen Çukur, ekrana gelen 58'inci bölümü ile nefesleri kesti. Son sahnesinde Çeto'nun vurulması ile heyecanı doruklara çıkaran dizi, absürt çatışma sahnesi ise izleyenlere yok artık dedirtti.

ELLİŞER KİŞİLİK GRUP DAKİKALARCA ÇATIŞTI

Her Pazartesi Show TV'de izleyicisiyle buluşan Çukur dizisinin, dün akşam yayınlanan bölümü büyük heyecana sahne oldu. Ancak bir sahnede, yaklaşık ellişer kişilik grubun karşılıklı olarak çatışma sahnesi, bu kadarına da pes dedirtti.

ÇATIŞMADA YARA ALAN OLMUYOR

Dizinin sahnesinde çatışmada herkesin elinde silah var. Ve çatışanlar aralıksız ateş ediyor. Aradan dakikalar geçmesine rağmen yara alan olmuyor.

"BÖYLE SAHNELERE SON VERİLMELİ"

Çoğu izleyenin abartılı bulduğu sahne için, geçmişte Cüneyt Arkın gibi usta aktörlerin filmlerinden alışkın olunduğu, ancak günümüzde böyle abartılı ya da hatalı sahnelere son verilmesi gerektiği eleştirileri yapıldı.

TV, Çukur, Magazin



YORUMLAR (112)
SİVAS KANGALI: bunu izleyenin zekasından şüphe ederim arkadaş
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ALİ: bol bol içki reklamı yapılıor bu yüzden soğudum izlemiyorum
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KAHRAMAN: ANCAK BU KADAR ACEMİCE , İĞRENÇ YAPIMCILIK ÖRNEĞİ. İNSANLARIN ZEKASI İLE DALGA GEÇEN DNGLKLAR
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GUBBETTİN: yok türk filimlerinin özelliği saçma salak aptalca geri zekalılara izletilmek için çekilmiş cüneyt arkın tarzı filimler
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FEBE28: ÖLMEYİ BAYILMAK SANANLARA GELSİN. ŞEKİLSİNİZ YA....
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