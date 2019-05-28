28.05.2019 09:38
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Reyting Rekortmeni Çukur'dan Sezon Finali Öncesi Görkemli Gala Gecesi

Show TV'nin ekranlarda fırtına gibi estiren Çukur, sezon finalini görkemli bir gala gecesiyle taçlandırdı.

Ekranların fenomen dizisi Çukur, "Çukur'da Umut Var" diyerek Kansersiz Yaşam Derneği ve Show TV ile unutulmaz bir geceye imza attı. Kanser hastası çocuklar ile kök hücre ve kan bağışına farkındalık yaratma amacıyla yola çıkılan bu proje kanserli çocuklara moral ve umut oldu.

SEVİLEN ŞARKILARI HEP BİRLİKTE SESLENDİRDİLER

Dizinin oyuncuları ve konukları sezon finalinin yayınlanacağı Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı'na geldi. Ebru Akel Sancak'ın sunuculuğunda gerçekleşen gala gecesinde, Çukur'un sevilen şarkıları seslendirildi.

YAMAÇ SAHNEYE ÇIKIP ŞARKI SÖYLEDİ

Çukur'un yıldız oyuncularından Aras Bulut İynemli özel gecede sahneye çıkıp bir şarkı söyledi. Usta oyuncu Kesal ise bir türkü seslendirerek izleyenlere unutulmaz bir gece yaşattı.

ŞIKLIKLARIYLA GÖZ KAMAŞTIRDILAR

Çukur'un yıldız oyuncuları şıklıklarıyla kırmızı halıda göz kamaştırdı.

İşte kırmızı halıdan ve geceden görüntüler...

Reyting Rekortmeni Çukur'dan Sezon Finali Öncesi Görkemli Gala Gecesi TV, Çukur, Magazin


YORUMLAR (12)
HAPŞUU: hali pür mealimiz. . tiplere bak. konuşmalar. . yaşantılar. . tabi herkes böle bir yaşantı hayal ediyor ya. .
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NURİ ALCO: helal olsun, hepinizin emegine saglik. severek izledigim bir dizi. Umarim ileride yine güzel bir projeye imzanizi atarsiniz. Basarilarinizin devamini dilerim
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ZAZA: ilk sezon neyse de 2. sezon yemin ediyorum ki çizgi film saçma sapan 7. canlı karakterlerden anlıyoruz ki 3. sezon tam bir fiyasko olacak
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  • NURİ ALCO : Ya oglum ZAZA senden daha iyi yönetmen mi olur - kalk sen yap! yer se. Yemiyorsa burada fazla oksijen tüketip durma
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ADANALI: eşek hoşafdan ne anlarki siz diziden ne anladınız
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