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Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, Neslican Tay'ı unutmadı

Show TV'nin fenomen dizisi Çukur, dün akşam yayınlanan bölümünde geçtiğimiz Cuma günü kanserden hayatını kaybeden Neslican Tay'ı unutmadı. Çukur'daki Neslican sahnesi sosyal medyada büyük takdir topladı.

24.09.2019 09:15

Ay Yapım, Twitter, Çukur, TV, Magazin, Güncel


YORUMLAR(5)
SAÇMA MAFYADARLAR:siz izleyip psikopata bağlamaya devam edin ucubeler
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KOÇANLI:Neslican Tay ın ölümünde, ülkenin sağlık bakanlığı tarım bakanlığın, çevre ve orman bakanlığının gdo ya ve kanserojen gıdaları engellemeyip insanların kanser olmasına göz yummalarından dolayı suçlu buluyorum. Sağlık artık ticaret oldu. Hastane sahipleri hep zengin işadamları onlara kanserli hasta lazım çünkü gözlerini para hırsı bürümüş
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AĞIR GELİYOR:haftaya oynayacak bölümde de dünkü 2 şehit için bi hoşluk düşünürler herhalde. . ? Allah rahmet eylesin, hepimiz çok üzüldük ama bu ülke için can verenler o kadar önemsenmiyor ki. . . ağırıma gidiyor!
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HADİLEN:çukur bitti. zaten berbat, psikopat, saçma, iğrençti
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KİMKİM:O halde BAKMA ve yorumda YAPMA
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