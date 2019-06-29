29.06.2019 07:53
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Reyting rekortmeni Erkenci Kuş dizisinin senaristi değişti

Reyting rekortmeni Erkenci Kuş dizisinin senaristi değişti

Ekranların sevilen romantik komedi dizisi Erkenci Kuş'un senaristi değişti. Erkenci Kuş'u artık Fethi Kantarcı ve Saygın Delibaş kaleme alacak.

Başrollerini Can Yaman ve Demet Özdemir 'in paylaştığı Erkenci Kuş dizisi, yaz aylarında sezon finali yapmayarak devam kararı aldı. Kış sezonunda cumartesi akşamları yayınlanan dizi, yaz ayları için yeniden salı akşamlarına alınmıştı. Her bölümüyle izleyicileri ekrana kitleyen dizinin son olarak senaristi değişti.

SENARİSTİ DEĞİŞTİ

Gold Film 'in yapımcılığını, Çağrı Bayrak'ın yönetmenliğini üstlendiği, oyuncu kadrosunda Can Yaman, Demet Özdemir, Özlem Tokaslan, Cihan Ercan , Öznur Serçeler, Berat Yenilmez , Birand Tunca , Anıl Çelik gibi isimlerin yer aldığı dizinin senaryo ekibi değişti. Birsen Altıntaş 'ın haberine göre, Erkenci Kuş'u artık Fethi Kantarcı ve Saygın Delibaş kaleme alacak.

Demet Özdemir , Can Yaman , Erkenci Kuş Dizisi , Magazin

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