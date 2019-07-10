Reyting rekortmeni Güldür Güldür Show sezon finali yapıyor

Her bölümüyle izleyicisini ekranlara kilitleyen ve kahkaha tufanı koparan Güldür Güldür Show Cumartesi yayınlanacak son bölümle sezona arası veriyor.

HABERİ KANAL DUYURDU

Yeni sezonda kadrosunu yenileyen ve genç yıldızların da olduğu Güldür Güldür'den gelen üzen haberi kanal duyurdu. Ekran başındakileri kahkahaya boğan skeçleri ile kanalın da reyting listelerinde yüzünü güldüren eğlence programı cumartesi günü son kez ekranlara gelecek.

CUMARTESİ SEZON FİNALİ YAPIYOR

Uzun yıllardır ekranlarda olan Güldür Güldür 13 Temmuz cumartesi akşamı sezon finali ile son kez Show TV ekranlarında olacak.

YENİ SEZONU NE ZAMAN?

Şimdiden yeniz sezonu merakla beklenen programın ne zaman ve hangi kanalda olacağı ise henüz netleşmedi. Güldür Güldür'ün yeni sezonun 2020'nin Ocak ayından sonra başlayacağı ise medya kulislerinden gelen haberler arasında.