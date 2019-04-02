Reyting sonuçları 1 Nisan: Söz, Çukur, Yasak Elma, Vuslat

Reyting sonuçları açıklandı. Seçim günü sonrasında kanalların normal yayınlarına dönmesi ile Pazartesi gününün dizileri izleyiciler ile buluştu. Star TV'de Söz, Show TV'de Çukur, Fox TV'de Yasak Elma, TRT 1'de Vuslat dizileri son bölümleri yayınlandı. TV8'de ise Survivor Türkiye Yunanistan yarışması ekrana geldi. Fakat bu dizileri geçen bir haber programı oldu.

Reyting sonuçlarına göre 1 Nisan Pazartesi, Fox TV Ana Haber programı birinci oldu. Pazartesi günü yayınlanan dizilerden Çukur 2. sırada yer alırken Söz 4., Yasak Elma 5. ve Vuslat ise 8. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları ve programların aldıkları reyting oranları...

1 NİSAN PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

1 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER11.83

2 CUKUR 8.1

3 FOX'TA SECIM DEGERLENDIRMESI 6.71

4 SÖZ 6.16

5 YASAK ELMA 5.38

6 YASAK ELMA (OZET) 4.62

7 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN 4.6

8 VUSLAT 3.98

9 SÖZ (ÖZET)3.32

10 MUGE ANLI ILE TATLI SERT 3.25

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.