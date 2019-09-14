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Reyting sonuçları 13 Eylül Cuma : Arka Sokaklar, Her Yerde Sen

13 Eylül Cuma reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam Kanal D'de fenomen dizi Arka Sokaklar 14. sezonunu açtı. Onun dışında Fox TV'de Her Yerde Sen dizisi 13 . bölümü ile ekranlara geldi. Peki, kim birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları...

14.09.2019 11:53Reyting sonuçları 13 Eylül Cuma : Arka Sokaklar, Her Yerde Sen

13 Eylül Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Türk televizyonlarından en uzun süreli dizisi olan Arka Sokaklar dizisinin 14. sezonu başladı. Dün akşam Kanal D'de 522. bölümü ileekrana gelen Arka Sokaklar, reyting sıralamasında 1. oldu. Günün diğer dizisi Her Yerde Sen ise onu takip etti ve 2. oldu. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 13 EYLÜL CUMA

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.

Her Yerde Sen 14. bölüm fragmanı yayımlandı! Her Yerde Sen son bölüm izleHer Yerde Sen 14. bölüm fragmanı yayımlandı! Her Yerde Sen son bölüm izle

Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar 522. Son bölüm izle!Arka Sokaklar 523. yeni bölüm fragmanı yayında! Arka Sokaklar 522. Son bölüm izle!


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