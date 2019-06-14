14.06.2019 10:40
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Reyting sonuçları 13 Haziran Perşembe: Dünün birincisi kim?

Reyting sonuçları 13 Haziran Perşembe: Dünün birincisi kim?

Reyting sonuçları belli oldu. 13 Haziran Perşembe günü reyting yarışında kim birinci çıktı? Dün akşam Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım ilk bölümü ile ekrana geldi. Onun dışında Survivor, Tek Yürek, Çok Güzel Hareketler 2 yer aldı. Peki kim birinci oldu? İşte dünün reyting sonuçları

13 Haziran Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı. Dünün birincisi Fatih Portakal'ın sunduğu Ana Haber oldu. İkinci sırada ise Müge Anlı İle Tatlı Sert yer aldı. Star TV'nin yeni dizisi Benim Tatlı Yalanım 5. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 13 HAZİRAN PERŞEMBE

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?

Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.

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