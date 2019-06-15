Reyting sonuçları 14 Haziran Cuma: Dünün birincisi kim?

14 Haziran Cuma günü reyting sonuçları açıklandı. Dünün birincisi fenomen dizisi Arka Sokaklar oldu. Dizi, 13. sezon finali yaptığı dün akşam ile reyting sıralamasını başına oturdu. Onu, Fatih Portakal'ın sunduğu haber programı ile 3.sırada ise Müge Anlı İle Tatlı Sert takip etti. Fox TV'nin yeni dizisi Her Yerde Sen 4. sırada yer aldı. İşte dünün reyting sonuçları...

REYTİNG SONUÇLARI 14 HAZİRAN CUMA

REYTİNG NEDİR, NASIL ÖLÇÜLÜR?



Reyting, bir televizyon programının ortalama izlenme oranını gösterir. Reklam verenler için bir kriter olarak geliştirilen reyting, tamamen ekonomik amaçlarla ölçülmeye başlanmıştır. Yani bir televizyon programı yapıyorsanız, o programın ne kadar kaliteli olduğundan çok, ne kadar izlendiği sizin o programa devam edip edemeyeceğinizi belirler.

RTG (Rating - İzlenme Oranı): Tüm halkın yüzde kaçının o programı izlediğini gösterir.

Reyting ölçümü için öncelikle ölçümü gerçekleştirmekle görevlendirilen şirket, illerdeki sosyal yapıları inceleyerek denek olarak kullanılacak ailelerin seçimini yapıyor. Araştırmalar sonucu denek olarak belirlenen ailelerin televizyonlarına, "peoplemeter" adlı izleyici ölçüm cihazları yerleştiriliyor. Bu cihazlar, her gece belirlenen saatlerde verileri merkeze gönderiyor.

İzleyicilerin evine kurulan bu sistem, hiçbir ailede uzun süreli kalmıyor. Peoplemeter'ı kullanmaya başlayan izleyicilerin her yıl yaklaşık %20'si değişiyor. Bunun dışında, düzenli olarak televizyon izlemeyen aileler de sistemden çıkarılıyor. Ayrıca evin sosyoekonomik yapısı da değişiklik gösterdiğinde, örneğin evin çocuğu evlenip evden ayrıldığında da kurulan düzenek geri alınıyor.