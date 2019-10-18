Haberler » Gündem » Reyting sonuçları 17 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve Şampiyon! Kim reytinglerde birinci?

Reyting sonuçları 17 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve Şampiyon! Kim reytinglerde birinci?

Reyting sonuçları belli oldu! 17 Ekim Perşembe akşamı reyting yarışında dizi olarak Bir Zamanlar Çukurova, Mucize Doktor ve Şampiyon vardı. Bunun dışında TV8'de MasterCheff yarışma programı yer alıyordu. Peki, dünün birincisi kim oldu? İşte dünün reyting sonuçları...

18.10.2019 10:24Reyting sonuçları 17 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve Şampiyon! Kim reytinglerde birinci?

17 Ekim Perşembe günü reyting sonuçları açıklandı! Perşembe günü Mucize Doktor yine 1'incilik koltuğuna oturdu. Bir Zamanlar Çukurova 2, Mucize Doktor özet bölümü ise 3. sırada yerini aldı. Bir Zamanlar Çukurova özet bölümü 5, Şampiyon 16, MasterClass ise 17. sırada bulundu. İşte dünün reyting sonuçları...

17 EKİM REYTİNG SONUÇLARI

1 - MUCİZE DOKTOR FOX

2 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA ATV

3 - MUCİZE DOKTOR (ÖZET) FOX

4 - FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER

5 - BİR ZAMANLAR ÇUKUROVA (ÖZET) ATV

6 - MÜGE ANLI İLE TATLI SERT ATV

7 - ATV ANA HABER ATV

8 - SHOW ANA HABER SHOW TV

9 - ESRA EROL'DA ATV

10 - ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX

11 - BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER

12 - HAVA DURUMU ATV

13 - HAVA DURUMU KANAL D

14 - MASTERCHEF TÜRKİYE ÖZET TV8

15 - YEMİN KANAL 7

16 - ŞAMPİYON TRT 1

17 - MASTERCLASS TV8

18 - HABER ONU SHOW TV

19 - ATV GÜN ORTASI ATV

20 - CAN TERTİP (T.S) KANAL D


Bir Zamanlar Çukurova Dizisi, Mucize, Gündem, Güncel

YORUMLAR
Son Dakika Gündem Haberleri
10:24 Reyting sonuçları 17 Ekim Perşembe: Mucize Doktor, Bir Zamanlar Çukurova ve Şampiyon! Kim reytinglerde birinci?
10:07 Süper Loto sonuçları 17 Ekim 2019 - MPİ Süper Loto 626.hafta
09:39 Bir Zamanlar Çukurova 41. bölüm fragmanı yayımlandı mı? Züleyha ile Yılmaz kaçtı mı?
09:12 Mucize Doktor 7. bölüm fragmanı yayımlandı! Mucize Doktor 6. bölüm
23:59 Günlük burç yorumları 18 Ekim 2019 Cuma (Haftalık burç yorumları)
06:00 Gazeteci ve foto muhabir Ara Güler'in 1. ölüm yıl dönümü! Ara Güler kimdir?
23:59 Günlük burç yorumları 17 Ekim 2019 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
18.10.2019 12:00:26